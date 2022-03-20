Российские войска уничтожили украинский ангар с вооружением видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ангара с вооружением ВСУ вертолетами Ка-52 с применением управляемых ракет, передает РИА Новости.
"Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ. Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений Вооруженных сил России противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. метров", - отметили в ведомстве.