Небольшой украинский поселок Чернобаевка с населением 10 тысяч человек превратился в интернет-мем и прославился на весь мир. Его название стало нарицательным, благодаря граничащему с безумием упрямству генералитета российской армии, которая на протяжение трех недель не может захватить этот поселок, расположенный в 10 километрах от Херсона.

Впервые Чернобаевка, о существовании которой до российского вторжения не знало даже большинство украинцев, заставила о себе говорить 27 февраля 2022 года, когда ВСУ уничтожили там несколько вертолетов и российский десант, пытавшийся высадиться на местном аэродроме.

Через восемь дней история повторилась – украинская армия вновь уничтожила на подступах к Чернобаевке около 30 российских боевых вертолетов, а 16 марта стало известно о третьем случае уничтожения в Чернобаевке нескольких российских винтокрылых машин. После чего украинское интернет-сообщество буквально взорвалось от огромного числа восторженных комментариев, общий смысл которых сводился к одному вопросу: «Почему этот крохотный поселок стал проклятьем для русских?»

А потом в районе Чернобаевки были еще четвертый, пятый, шестой и седьмой случаи, когда украинские подразделения сжигали вертолеты и уничтожали живую силу противника. Об упорстве, с которым россияне пытались овладеть Чернобаевкой, свидетельствует тот факт, что в боях за ничем не примечательный с тактической точки зрения украинский поселок погиб командующий 8-й армии РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Казалось бы, понеся столь серьезные потери в живой силе и технике, российское командование должно было понять тщетность попыток захватить Чернобаевку. И тем не менее накануне была совершена восьмая (!) провальная попытка российского десанта высадиться на местном аэродроме.