Крохотный поселок, который стал проклятьем для русских синдром Чернобаевки
Небольшой украинский поселок Чернобаевка с населением 10 тысяч человек превратился в интернет-мем и прославился на весь мир. Его название стало нарицательным, благодаря граничащему с безумием упрямству генералитета российской армии, которая на протяжение трех недель не может захватить этот поселок, расположенный в 10 километрах от Херсона.
Впервые Чернобаевка, о существовании которой до российского вторжения не знало даже большинство украинцев, заставила о себе говорить 27 февраля 2022 года, когда ВСУ уничтожили там несколько вертолетов и российский десант, пытавшийся высадиться на местном аэродроме.
Через восемь дней история повторилась – украинская армия вновь уничтожила на подступах к Чернобаевке около 30 российских боевых вертолетов, а 16 марта стало известно о третьем случае уничтожения в Чернобаевке нескольких российских винтокрылых машин. После чего украинское интернет-сообщество буквально взорвалось от огромного числа восторженных комментариев, общий смысл которых сводился к одному вопросу: «Почему этот крохотный поселок стал проклятьем для русских?»
А потом в районе Чернобаевки были еще четвертый, пятый, шестой и седьмой случаи, когда украинские подразделения сжигали вертолеты и уничтожали живую силу противника. Об упорстве, с которым россияне пытались овладеть Чернобаевкой, свидетельствует тот факт, что в боях за ничем не примечательный с тактической точки зрения украинский поселок погиб командующий 8-й армии РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Казалось бы, понеся столь серьезные потери в живой силе и технике, российское командование должно было понять тщетность попыток захватить Чернобаевку. И тем не менее накануне была совершена восьмая (!) провальная попытка российского десанта высадиться на местном аэродроме.
"Украинская Чернобаевка войдет в мировую историю войн, - заявил 20 марта президент Украины Владимир Зеленский. — Это место, где командиры российской армии показали себя полностью... такими, какие они есть – бездарными и способными только на то, чтобы гнать своих солдат на верную гибель…"
А 22 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что же на самом деле происходит в Чернобаевке.
По словам Арестовича, россияне с самого начала накапливали в Крыму мощную группировку войск, которая, по планам Генштаба армии РФ, должна была двигаться в направлении Херсона, Николаева и Одессы. Скорее всего, в российском Генштабе учли, что южные регионы Украины изобилуют перепадами местности и изрезаны узкими проходами, в которых бронетехника теряет свою маневренность и становится удобной мишенью. Поэтому была создана мощная группировка боевых вертолетов для прикрытия с воздуха наступающих подразделений. Выбор базы для вертолетов пал на аэродром в Чернобаевке – то есть на тот самый населенный пункт, который в Киеве долго будут вспоминать с нескрываемой гордостью, а в Москве – с зубовным скрежетом.
"Это только в кино вертолет может садиться, где хочет, и летать, где надо, - говорит Алексей Арестович. – Винтокрылым машинам необходима база. То есть топографическая привязка и налаженное аэродромное обеспечение. Однако использовать аэродром в Чернобаевке русским так и не удалось. Сегодня весь мир уже знает, чем закончились для российской армии восемь (!) попыток захватить рядовой украинский поселок…»
Сегодня на просторах интернета можно прочесть несметное количество статей про «чернобаевское проклятье России», которое в целом характеризуют весь ход российской военной кампании в Украине…