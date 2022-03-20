Каждый день в Чернигове хоронят около 40 человек. Для сравнения: в довоенное время в среднем за день в этом городе хоронили 8 граждан. Уничтожена вся инфраструктура, идет прицельный обстрел медицинских учреждений. Такое заявление сделал мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью «Цензор.нет».

По его оценкам, город покинула половина населения. Среди оставшихся много людей, которые не в состоянии себя обеспечить. Это граждане с инвалидностью и пожилые люди, у которых нет родственников, или же родные оставили их без внимания, говорит мэр.

Атрошенко отмечает, что это значительно усложняет задачу местных властей обеспечить всех людей необходимым.

По состоянию на сегодняшний день в Чернигове уничтожена вся инфраструктура, подчеркнул мэр. В городе нет электроэнергии, воды, тепла и практически отсутствует газ.