Российские войска обстреляли Киев из «Градов»: есть пострадавшие видео
Российские войска из «Градов» обстреляли жилой массив Нивки в Киеве, есть пострадавшие, сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
«Россияне ударили по Киеву (Нивки) из "Градов". Есть пострадавшие», - написал он.
По данным Киевской городской государственной администрации (КГГА), повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах. «В Святошинском районе обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожары ликвидированы, пострадавших не обнаружено. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома. Кроме того, утром обстрелу подвергся Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо людей травмированы», - отметили в КГГА.