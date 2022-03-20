В Армении заявили о специальной связи с Минобороны Азербайджана

Между министерствами обороны Азербайджана и Армении существует специальная связь, заявили в армянском оборонном ведомстве, передает Hetq. am.

Генеральный секретарь Минобороны Армении Гамлет Батикян утверждает, что между министерствами обороны Армении и Азербайджана установлена специальная связь, при этом отмечается, что «невозможно предоставить содержательную информацию, исходя из безопасности режима секретности связи».

Министерство обороны Армении отказалось отвечать на вопрос, какие средства связи применяют стороны, пишут армянские СМИ.

Минобороны Армении также не указывает, когда в последний раз была установлена связь между сторонами.