Bloomberg: Google вывозит сотрудников из России

Компания Google начала негласно вывозить сотрудников из России в последние недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений.

По словам одного из собеседников агентства, в московском офисе Google работают 244 человека. Компания помогает тем, кто выразил заинтересованность в переезде. Также была организована релокация порядка 50 сотрудников Google в Киеве. Куда именно переезжают работники, не уточняется.

Руководство компании уведомило сотрудников о том, что круглосуточно работает над обеспечением безопасности своих украинских сотрудников, отмечает Bloomberg.

В начале марта Google приостановила продажу рекламы в своих сервисах в России. Также была приостановлена регистрация новых пользователей облачной платформы Google Cloud в России и ограничен доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для российских пользователей. 11 марта принадлежащий Google видеохостинг Youtube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам российских государственных СМИ, а также удалит контент о «военной операции», который «нарушает политику платформы», напоминают российские Ведомости.

18 марта Роскомнадзор обвинил Youtube в трансляции рекламных роликов с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Беларуси. В ведомстве также отметили, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию Google. В тот же день РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что российский интернет-регулятор может заблокировать Youtube уже в ближайшие дни.