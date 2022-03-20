Вашингтону Пекин нагнуть не удалось актуальный комментарий
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны в настоящее время не видят свидетельств оказания Китаем какой-либо военной помощи России в свете вторжения в Украину, но не знают, как дальше будет развиваться ситуация.
Убедить Си Цзиньпина присоединиться к кампании против Москвы Байден не смог. А потому начал в отместку вводить против Пекина новые санкции «за нарушение прав человека». То, что США страдают от рекордных цен на топливо, а в Вашингтоне уже морально готовятся к резкому росту цен на удобрения, пшеницу и кукурузу – волнует его, видимо, гораздо меньше.
В команде нынешнего американского президента так и не научились понимать мотивы Китая в реализации тех или иных внешнеполитических шагов. Пекин, что бы там ни говорилось об идеологии Коммунистической партии, во главу угла всегда ставит собственную выгоду. И если она есть – политическое обоснование ей будет выдано незамедлительно.
Так и сейчас. Украина в руинах – что ж, печально, в Китае скорбят. Но будут первыми, кто предложит свои услуги в реставрации экономики страны. Естественно – не безвозмездно. И под этим делом получат часть украинских активов.
Москва под санкциями – ох уж как распоясались эти западные империалисты, глубоко сочувствуем нашему другу Владимиру Путину. Но вчера посол Китая в России Чжан Ханьхуэй провел встречу с руководителями китайского бизнеса, на которой посоветовал им не терять времени даром и «заполнить пустоту» на российском рынке. При этом посол привел большое количество примеров того, куда мог бы зайти китайский бизнес в России, и посоветовал «не терять времени, объединить ресурсы и как можно скорее адаптироваться к новой ситуации».
В этом – весь Китай на международной арене. Минимум идеологии – максимум здорового эгоизма и прагматизма. То, что для остальных кризис или катастрофа, для Пекина распахивающееся окно возможностей. И никаких иллюзий по этому поводу быть не должно. Особенно в нынешних условиях, поскольку не следует забывать, что российское вторжение в Украину серьезно бьет и по главному противнику китайского руководства в XXI веке – коллективному Западу.
Откровенно говоря, в Пекине никогда особо не доверяли ни Владимиру Путину, ни российской элите, пусть даже на официальном уровне и говорилось прямо противоположное. Слишком уж многое связывало российский правящий класс с Западом, слишком уж он туда стремился, а потому у китайского руководства всегда существовали опасения, что рано или поздно он к нему и переметнется.
Агрессия в Украине, как считают сегодня в Китае, уничтожила эту возможность и на политическом уровне, и, главное, на экономическом. Фактическая смерть российской дипломатии – а мало у кого остается сомнений в том, что она благополучно скончалась – привела к тому, что у Москвы не осталось иных рабочих альтернатив кроме ориентации на Китай. И немножко – на Турцию, но это отдельная тема.
Опасность ликвидирована – и теперь наступает время неспешного и недорогого освоения российской экономики, чему в Китае только рады. Как и тому, что война в Украине показала миру недостаточную, мягко говоря, эффективность НАТО как военно-политической организации. Ну а на роли Штатов как мирового арбитра и вовсе можно ставить жирный полумесяц. США, конечно, по всем параметрам остаются еще сверхдержавой, но уже видны отчетливые признаки одряхления и деменции.
Так что Китаю нет нужды под кого-то прогибаться и на чью-то сторону вставать. У него все идет хорошо, все происходящее ему только на пользу.