Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 11:28

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны в настоящее время не видят свидетельств оказания Китаем какой-либо военной помощи России в свете вторжения в Украину, но не знают, как дальше будет развиваться ситуация. Убедить Си Цзиньпина присоединиться к кампании против Москвы Байден не смог. А потому начал в отместку вводить против Пекина новые санкции «за нарушение прав человека». То, что США страдают от рекордных цен на топливо, а в Вашингтоне уже морально готовятся к резкому росту цен на удобрения, пшеницу и кукурузу – волнует его, видимо, гораздо меньше.

В команде нынешнего американского президента так и не научились понимать мотивы Китая в реализации тех или иных внешнеполитических шагов. Пекин, что бы там ни говорилось об идеологии Коммунистической партии, во главу угла всегда ставит собственную выгоду. И если она есть – политическое обоснование ей будет выдано незамедлительно. Так и сейчас. Украина в руинах – что ж, печально, в Китае скорбят. Но будут первыми, кто предложит свои услуги в реставрации экономики страны. Естественно – не безвозмездно. И под этим делом получат часть украинских активов. Москва под санкциями – ох уж как распоясались эти западные империалисты, глубоко сочувствуем нашему другу Владимиру Путину. Но вчера посол Китая в России Чжан Ханьхуэй провел встречу с руководителями китайского бизнеса, на которой посоветовал им не терять времени даром и «заполнить пустоту» на российском рынке. При этом посол привел большое количество примеров того, куда мог бы зайти китайский бизнес в России, и посоветовал «не терять времени, объединить ресурсы и как можно скорее адаптироваться к новой ситуации».