Азербайджанские военные на параде в Пакистане фото
Делегация Министерства обороны Азербайджана, находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан, 23 марта присутствовала на военном параде по случаю Дня Пакистана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В качестве почетного гостя в военном параде принимал участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.
На параде с участием представителей вооруженных сил различных государств нашу страну представлял парадный расчёт азербайджанской армии.