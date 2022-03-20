Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:46

Мало кто из российских высокопоставленных чиновников сделал в последнее время столько громких заявлений, как глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. И что ни заявление – то скандал и интрига. Рогозин сегодня слышен из каждого утюга. То он объявляет о прекращении поставок в США ракетных двигателей: «Пусть они летают на своих метлах». То вступает в полемику с Илоном Маском, заявляя, что тот перешел на сторону врага, поставив Украине оборудование Starlink для обеспечения доступа к широкополосному интернету.

И с каждым днем его заявления становятся всё более грозными. «Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной». «На украинском предприятии «Южмаш» на старом советском заделе начали делать баллистические ракеты, которые угрожали России». И в конце концов окончательно скатился в маразм, заявив следующее: «Биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов, в частности против русского населения России. Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и ее вымиранию без воздействия войн». Чем продемонстрировал пещерную дремучесть и реальный уровень своей образованности – а ведь человек, на минуточку, возглавляет самую наукоемкую российскую государственную корпорацию. Но в «профессионализме» Рогозина как руководителя космонавтики никто никогда иллюзий не испытывал. А потому более интересен вопрос, почему у него сейчас наблюдается такой всплеск ура-патриотизма, ему что, заняться больше нечем? Нет, дел у него на самом деле полным-полна коробушка. И главное из них – не попасть под следствие за развал российской космической отрасли. Нет, начало ее развала началось еще в 90-е, но именно при Рогозине оно приняло системный характер. Ни одного нового реализованного проекта, КБ влачат жалкое существование, инженеры уникальной квалификации получают копейки, а руководство Роскосмоса – миллионы, действующие системы в космосе приходят в негодность, а Россия уже прочно утратила лидерство в этой сфере – таковы итоги эффективного менеджмента главного космического клоуна.