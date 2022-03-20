Украинцы придумали биооружие против беременных русских женщин Рогозин договорился
Мало кто из российских высокопоставленных чиновников сделал в последнее время столько громких заявлений, как глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. И что ни заявление – то скандал и интрига.
Рогозин сегодня слышен из каждого утюга. То он объявляет о прекращении поставок в США ракетных двигателей: «Пусть они летают на своих метлах». То вступает в полемику с Илоном Маском, заявляя, что тот перешел на сторону врага, поставив Украине оборудование Starlink для обеспечения доступа к широкополосному интернету.
И с каждым днем его заявления становятся всё более грозными. «Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной». «На украинском предприятии «Южмаш» на старом советском заделе начали делать баллистические ракеты, которые угрожали России».
И в конце концов окончательно скатился в маразм, заявив следующее: «Биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов, в частности против русского населения России. Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и ее вымиранию без воздействия войн».
Чем продемонстрировал пещерную дремучесть и реальный уровень своей образованности – а ведь человек, на минуточку, возглавляет самую наукоемкую российскую государственную корпорацию. Но в «профессионализме» Рогозина как руководителя космонавтики никто никогда иллюзий не испытывал. А потому более интересен вопрос, почему у него сейчас наблюдается такой всплеск ура-патриотизма, ему что, заняться больше нечем?
Нет, дел у него на самом деле полным-полна коробушка. И главное из них – не попасть под следствие за развал российской космической отрасли. Нет, начало ее развала началось еще в 90-е, но именно при Рогозине оно приняло системный характер. Ни одного нового реализованного проекта, КБ влачат жалкое существование, инженеры уникальной квалификации получают копейки, а руководство Роскосмоса – миллионы, действующие системы в космосе приходят в негодность, а Россия уже прочно утратила лидерство в этой сфере – таковы итоги эффективного менеджмента главного космического клоуна.
И тотальная коррупция, пронизывающая каждое звено этой системы. Российская космонавтика стала «золотым дном» для вороватых чиновников, отчего и гибнет – а Рогозин предпочитает этого не замечать, непрерывно хвастаясь: то он проведет свою собственную миссию на Марс, то создаст комплекс для освоения Луны – а остальные без Роскосмоса будут летать на батуте и метлах.
Сергей Королев сейчас не имел бы и малейшего шанса пробиться в руководство Роскосмоса. А вот такой ура-патриотичный и ультралояльный Рогозин – стал непотопляемым и неприкасаемым.
И вот ведь что интересно – полностью провалив все, что можно, он искренне претендует на повышение и расширение его полномочий. «При всех наших усилий раскрутить российскую микроэлектронную промышленность, она находится вне контура Роскосмоса. Но мир не без добрых людей. У нас есть прекрасные отношения с КНР... И мы решим эти проблемы, то чего мы сами не производим - мы купим просто у наших китайских коллег», - на чистом, что называется, глазу заявляет он.
Тем самым не просто признавая российскую зависимость откритически важных материалов и оборудования от иностранных поставщиков, но еще и намекая, что вот если бы ему дали порулить еще и микроэлектронной промышленностью – то тогда бы уж он развернулся. А раз нет – то и винить его в провалах не стоит, это не его невежество и некомпетентность – это все происки врагов на Западе.
Создается впечатление, что задачей Рогозина является окончательное завершение истории России как космической державы. В конечном итоге должен будет остаться только огромный офис Роскосмоса в виде ракеты. И таких «ура-патриотов» сегодня в России легион. Они все у власти, при портфелях, при огромных деньгах, они называют себя элитой – и других элит у современной России нет.