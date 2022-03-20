Под Броварами российские военные уничтожили продовольственные склады

Под Броварами (город в Киевской области) российские военные уничтожили несколько десятков тонн продукции на продовольственных складах. Предварительный ущерб составляет более 600 миллионов гривен. Об этом сообщил управляющий партнер VDA Group, которой принадлежали склады, Евгений Коломиец в Facebook, пишет российский «Инсайдер».

«Во время обстрела Броварского района Киевской области... сгорел овощной склад «Веги Тренд Инвест» и мясной склад «Вел Мит Инвест». Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению потребностей Киевской области и всей Украины в питании. Как только пожарные завершат работу, мы будем работать над восстановлением производства», - отметил Коломиец.