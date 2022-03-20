Неспокойная ночь в Украине

Ночь на 23 марта была неспокойной для Черниговской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей, россияне бомбили города и села, говорится в отчетах глав обладминистраций.

В Киевской области за ночь прозвучали несколько сирен воздушной тревоги. Продолжались бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и с. Мощун. Также ночью из "Градов" была обстреляна деревня Ясногородка. Данные о пострадавших уточняются.

"Оборона Чернигова Ночью — 2 авианалета на город, бомбили город. Разбомбили мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и гуманитарная помощь. Информация о других разрушениях и погибших в настоящее время уточняется", - говорится в отчете ОГА.