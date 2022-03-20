Неспокойная ночь в Украине
Ночь на 23 марта была неспокойной для Черниговской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей, россияне бомбили города и села, говорится в отчетах глав обладминистраций.
В Киевской области за ночь прозвучали несколько сирен воздушной тревоги. Продолжались бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и с. Мощун. Также ночью из "Градов" была обстреляна деревня Ясногородка. Данные о пострадавших уточняются.
"Оборона Чернигова Ночью — 2 авианалета на город, бомбили город. Разбомбили мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и гуманитарная помощь. Информация о других разрушениях и погибших в настоящее время уточняется", - говорится в отчете ОГА.
В Сумской области ночь прошла относительно спокойно, кроме Тростянецкого общества. Там в результате боев до сих пор пожары. Ночью горели предприятия, российские войска не пускают ГСЧС тушить пожар, он продолжается.
Согласно данным, в Харьковской области, ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города. ВСУ отразили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52.
В Луганской области артобстрелы продолжаются почти непрерывно. В Рубежном горит предприятие, учебное заведение, в Лисичанске - остатки горючего на НПЗ. В результате обстрела жилых кварталов в Рубежном есть 3 погибших, из них — 2 дети.
Сообщается, что также наблюдалась значительная активизация по Авдеевке и Марьинке. ВСУ держат оборону. Волноваха взята под контроль российских войск. Мариуполь – в блокаде. К авиаударам и обстрелам из реактивной артиллерии добавились удары с моря, кораблей и установок. В городе остаются люди. Выезд из города на личном транспорте очень опасен из-за постоянных бомбардировок.
По данным, ночью Николаев подвергся обстрелам, раздавалась воздушная тревога. Информация по разрушениям уточняется. Также тревога была по ряду других территорий Николаевской области.
Отмечается, что в других регионах ситуация была относительно спокойной.