Российские войска пытаются взять в окружение украинских военных на востоке Украины, свидетельствуют данные британской разведки.

По данным британской разведки, российские войска продвигаются со стороны севера Харькова и юга Мариуполя. Также российская армия все еще пытаются обойти Николаев, продвигаясь на запад, в сторону Одессы.

"Поле битвы на севере Украины остается в основном статичным, и российские силы, вероятно, проводят период реорганизации, прежде чем возобновить широкомасштабные наступательные операции”, - отмечается в сообщении.