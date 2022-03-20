Россияне пытаются окружить украинских военных на востоке БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА
Российские войска пытаются взять в окружение украинских военных на востоке Украины, свидетельствуют данные британской разведки.
По данным британской разведки, российские войска продвигаются со стороны севера Харькова и юга Мариуполя. Также российская армия все еще пытаются обойти Николаев, продвигаясь на запад, в сторону Одессы.
"Поле битвы на севере Украины остается в основном статичным, и российские силы, вероятно, проводят период реорганизации, прежде чем возобновить широкомасштабные наступательные операции”, - отмечается в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2022
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