В Минске заявляют о попытках втянуть Беларусь в войну в Украине

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о решимости руководства республики не допустить ее втягивания в какие-либо военные действия, в том числе на территории Украины.

"Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать", - сказал госсекретарь Совбеза Беларуси, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, в Беларуси делается все, чтобы не допустить ее "втягивания" в войну: "Мы очень не хотим и сожалеем о том, что происходит сегодня на территории нашей соседской, братской страны - Украины. Мы не имеем права этого допустить. Сегодня для этого делается все. Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра".

Накануне CNN со ссылкой на источники среди руководства НАТО и США писало, что Беларусь может в ближайшее время присоединиться к войне против Украины.