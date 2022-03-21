Минобороны России сообщило об уничтожении в Украине «военной техники, поступившей с Запада»

Российские военные накануне уничтожили крупный арсенал северо-западнее города Ровно на Украине. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 км северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», — отметил российский военный.

По словам Конашенкова, с начала «специальной военной операции» в Украине уничтожены 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппарата, 189 зенитных ракетных комплексов, 1 тыс. 558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 тыс. 354 единицы специальной военной автомобильной техники.

По словам Конашенкова, российские вооруженные силы продолжают «уничтожение» подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, ведется бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка

При этом о потерях российской армии Минобороны РФ информацию не дает.