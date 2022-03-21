Польша вышлет сразу 40 российских дипломатов

Власти Польши решили выслать из страны около 40 российских дипломатов. О высылке десятков сотрудников дипведомства России сообщает портал Onet.pl со ссылкой на источники в польском правительстве, передает ТАСС.

Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу.

По данным портала, в связи с этим в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Официального подтверждения этой информации пока нет.