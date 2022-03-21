Пентагон: боевая мощь России с начала войны в Украине упала ниже 90%

Сотрудник Министерства обороны США на условиях анонимности сказал журналистам: "Мы оцениваем боевую мощь России чуть ниже 90%. Они тратят очень много, но они также накопили очень много сил с начала осени".

Боевая мощь российской армии упала ниже 90% по сравнению с теми показателями, которые фиксировались с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США

"Российские войска находятся примерно в 30 километрах к востоку от Киева, где и были на прошлой неделе. Мы по-прежнему оцениваем, что войска России имеют проблемы с моральным духом на разных уровнях и в разных местах... Они не ожидали такого уровня сопротивления", - отметил он.

Американский чиновник прокомментировал также данные об отправке Россией призывников на войну. "Некоторым из них не сказали, что они действительно собираются делать внутри Украины. Мы знаем, что они полагались на призывников, и они еще надеются. Я имею в виду, что все же это была в значительной степени призывная армия. И поэтому это очень молодые люди, которые не имеют много опыта работы с солдатами и, как видим, все эти факторы объединяются, что влияет на их моральный дух", - пояснил он.

Он также отметил, что российские войска по-прежнему страдают от логистических проблем: "Мы считаем, что у них проблемы с командованием и управлением не только с точки зрения коммуникаций. Я имею в виду, что они просто не были полностью подготовлены к операциям такой интенсивности в течение столь долгого времени на столько различных атак".