В Украине назвали потери российской армии

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 15 600 военных, 517 танков, 101 самолет и 124 вертолета. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 23 марта потери россиян составляют:

• личного состава – около 15 600 человек,

• танков ‒ 517,

• ББМ – 1 578,

• артиллерийских систем – 267,

• РСЗО – 80,

• средств ПВО – 47,

• самолетов – 101, (по данным Воздушных сил – 105 –ред.)

• вертолетов – 124,

• автомобильной техники – 1008,

• кораблей/катеров – 4,

• цистерн с ГСМ – 70,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,

• специальной техники – 15.