В Украине назвали потери российской армии
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 15 600 военных, 517 танков, 101 самолет и 124 вертолета. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 23 марта потери россиян составляют:
• личного состава – около 15 600 человек,
• танков ‒ 517,
• ББМ – 1 578,
• артиллерийских систем – 267,
• РСЗО – 80,
• средств ПВО – 47,
• самолетов – 101, (по данным Воздушных сил – 105 –ред.)
• вертолетов – 124,
• автомобильной техники – 1008,
• кораблей/катеров – 4,
• цистерн с ГСМ – 70,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
• специальной техники – 15.