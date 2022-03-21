Во Франции задержали две яхты российского миллиардера
Две яхты, принадлежащие ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка Алексею Кузьмичеву, задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России, сообщает французская газета Libération.
По данным газеты, на прошлой неделе и в понедельник суда посетили таможенные службы, которые уведомили их владельца о мерах по заморозке активов.
"По нашей информации, еще две яхты были задержаны в рамках санкций, введенных Евросоюзом против России. "Малая Медведица" (фр. Petite Ourse) длиной 17 метров, стоящая на якоре в порту Канн, и "Большая Медведица" (фр. Grande Ourse) длиной 26 метров, находящаяся на ремонте в верфи Антиба, теперь больше не могут покинуть Приморские Альпы... Официально и согласно информации, полученной Libération, эти две яхты принадлежат компании Orangerie marine limited, зарегистрированной на острове Мальта. За этой структурой службы министерства экономики установили Алексея Викторовича Кузьмичева, одного из партнеров "Альфа-групп", - приводит РИА Новости выдержки из сообщения.