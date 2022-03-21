Украина и Россия согласовали девять гуманитарных коридоров
Для эвакуации людей на сегодня, 23 марта, согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении.
По словам Верещук, сегодня должны работать коридоры из города Мариуполь в город Запорожье. "Бердянск – Запорожье: место сборов – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. Сейчас 24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск и с 10:00 будут поданы к площади напротив спорткомплекса для начала эвакуации", – отметила она, информируя об эвакуации на Донетчине.
Запорожье
Из города Пологи в Запорожье (место сбора – площадь перед городским советом, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье);
из города Гуляйполе в Запорожье (место собраний – городской совет, ул. Шевченко, 15/2, автобусы для эвакуации будут отправлены также из Запорожья).
Киевская область
Из поселка Большая Дымерка в Бровары (место собраний - дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);
из поселка Богдановка в Бровары (место сборов - сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);
из города Бородянка в Белую Церковь (место собраний - улица Центральная, 331, автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви);
из села Светильня в город Бровары (место сборов – сквер им. Марченко, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).
Луганская область
Из города Рубежное в город Бахмут (место сборов - улица Чехова, 11);
из поселка Нижнее до города Бахмут (место сборов – улица Парковая, 13).
Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:
город Лисичанск (места сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
город Северодонецк (проспект Химиков, 28),
город Горный (ул. Гагарина, 13).