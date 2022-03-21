Украина и Россия согласовали девять гуманитарных коридоров

Для эвакуации людей на сегодня, 23 марта, согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении.

По словам Верещук, сегодня должны работать коридоры из города Мариуполь в город Запорожье. "Бердянск – Запорожье: место сборов – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. Сейчас 24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск и с 10:00 будут поданы к площади напротив спорткомплекса для начала эвакуации", – отметила она, информируя об эвакуации на Донетчине.

Запорожье

Из города Пологи в Запорожье (место сбора – площадь перед городским советом, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье);

из города Гуляйполе в Запорожье (место собраний – городской совет, ул. Шевченко, 15/2, автобусы для эвакуации будут отправлены также из Запорожья).

Киевская область

Из поселка Большая Дымерка в Бровары (место собраний - дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);

из поселка Богдановка в Бровары (место сборов - сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);

из города Бородянка в Белую Церковь (место собраний - улица Центральная, 331, автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви);

из села Светильня в город Бровары (место сборов – сквер им. Марченко, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).

Луганская область

Из города Рубежное в город Бахмут (место сборов - улица Чехова, 11);

из поселка Нижнее до города Бахмут (место сборов – улица Парковая, 13).

Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:

город Лисичанск (места сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),

город Северодонецк (проспект Химиков, 28),

город Горный (ул. Гагарина, 13).