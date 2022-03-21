В Украине заявили, что «Путин сделал особую ставку на Чернигов»

Президент России Владимир Путин сделал особую ставку на Чернигов, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире информационного телемарафона.

"В Мариуполе российские войска намеренно создали условия невозможности выезда украинцев в сторону страны, вместо этого вывозят их в Россию и на взятые под контроль территории и делают вид, что украинцы радуются этому. Украинцы, которых выжали с территорий Украины, могут вернуться в страну только через другие страны, например, Грузию", - цитирует Геращенко УНИАН.

По его словам, очень тревожная ситуация сложилась в Чернигове. "Российские войска ночью разбили мост через Десну. Есть информация, что туда противник начал стягивать тяжелую технику и делать понтонные переправы. Вероятно, что на этот город Путин сделал особую ставку", - отметил он.