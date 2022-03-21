Лавров: переговоры с Украиной идут тяжело... У Москвы есть четкие красные линии

Переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело, Киев постоянно меняет свою позицию, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", - передает ТАСС слова российского министра.

По мнению Лаврова, Запад рассчитывает удерживать Россию в состоянии боевых действий максимально долго, при этом продолжая накачку Украины вооружениями.

По его словам, Россия не против посредничества Запада в переговорах с Украиной, но у Москвы есть четкие красные линии.

Лавров также заявил, что Россия располагает документами, подтверждающими имевшиеся опасения Москвы насчет готовившейся попытки Киева завоевать силой Донбасс.