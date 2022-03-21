Вечер азербайджанской музыки от Azercell в Вашингтоне

Отдел информации 13:14

Компания Azercell организовала в Вашингтоне концерт молодого музыканта Хана Бейли в честь праздника Новруз. 20 марта по случаю праздника Новруз при поддержке посольства Азербайджана в Соединенных Штатах Америки компания Azercell провела в Вашингтоне концерт молодого музыканта и композитора Хана Бейли. В мероприятии, которое состоялось в одном из самых престижных концертных залов Вашингтона, по приглашению посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима и президента ООО «Azercell Telecom» Зарины Зейналовой приняли участие посол Турции Мурат Мерджан, посол Казахстана Ержан Ашикбаев, посол Узбекистана Жавлон Вахабов, представители азербайджанской и других диаспор в Америке, многочисленные гости.

В своей вступительной речи президент Azercell Зарина Зейналова выразила надежду, что мероприятие способствует признанию богатого культурного наследия и музыки Азербайджана в международном сообществе. З.Зейналова высоко оценила творчество молодого композитора Хана Бейли, отражающего в своих произведениях различные жанры национальной и мировой музыки. Творчество композитора объединяет множество людей. Посол Азербайджана Хазар Ибрагим вышел на сцену со своими детьми, одетыми в азербайджанские национальные костюмы, и сердечно поздравил гостей с праздником Новруз. Дипломат подчеркнул, что Хан Бейли активно участвует в продвижении азербайджанских ценностей и музыки в США, что является частью мировой культуры. Посол поблагодарил Azercell и всех, кто способствовал реализации этой инициативы.

Специальный гость мероприятия - ведущий азербайджанского Общественного телевидения и радио Фатех отметил, что посетил мероприятие в качестве представителя армии поклонников Хана и большой азербайджанской аудитории, которая с нетерпением ждет онлайн-трансляции концерта, несмотря на разницу во времени. Страницы в соцсетях популярного ведущего позволили зрителям наблюдать за концертом в прямом эфире. Родившийся в Украине и воспитанный на азербайджанской музыке наш соотечественник Хан Бейли исполнил на праздничном концерте азербайджанские народные песни наряду с современными эстрадными композициями, а также своими произведениями. Объединив в особой импровизации мугам с джазовой и этнической музыкой, Хан Бейли представил свою музыку публике из разных штатов США.