Россия выходит из Международной ассоциации прокуроров

Генеральная прокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Генпрокурор РФ Игорь Краснов в письме генсекретарю ассоциации Хану Мораалу объяснил, что «мир столкнулся с новой реальностью», которая якобы обусловлена «предвзятым отношением» к русским людям. Заявление Краснова комментирует «Коммерсант».

По мнению генпрокурора РФ, в западных СМИ повсеместно наблюдаются «унижения и преследования всех русскоговорящих», а также «угрозы и призывы к их убийству», «проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП».

Краснов убежден, что также есть «признаки вовлеченности» отдельных членов МАП в «указанные дискриминационные процессы». Генпрокурор РФ заявил, что МАП «на протяжении восьми лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями против человечности» в Донбассе.

«В условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности прокурорской профессии, разрушения формировавшегося десятилетиями нашего конструктивного сотрудничества Генеральная прокуратура Российской Федерации не имеет морального права далее сохранять членство в МАП», - говорится в заявлении Игоря Краснова.

Генпрокурор РФ добавил, что принял это решение «с глубоким разочарованием». По его мнению, без России «возникают риски превращения ассоциации из глобальной правовой структуры в региональную политическую».