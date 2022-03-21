Российские самолеты арестовали в Азербайджане?

Как уже сообщалось, накануне министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил об арестованных за рубежом 78 самолетах российских авиакомпаний. Он отметил, что эти самолеты, скорее всего, «окончательно потеряны для России». По информации российского ведомства, лайнеры были арестованы в том числе и в дружественных РФ странах — Турции, Азербайджане, Армении.

Однако сегодня в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили, что заявление российской стороны об аресте российских самолетов не соответствует действительности. В ведомстве агентству Trend заявили, что подобные сообщения «вызывают удивление».

«В Азербайджане не производилось ареста самолетов, принадлежащих Российской Федерации. Мы призываем соответствующие российские организации опровергнуть эту недостоверную информацию», - отмечает азербайджанское ведомство.