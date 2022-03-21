По всему Баку разжигали костры и говорили о победе

13:29

В Баку традиционно широко и весело отметили самый любимый в Азербайджане праздник – Новруз. Праздничные гуляния и концерты были организованы во всех районах столицы. И на этот раз, даже несмотря на холодную и пасмурную погоду, они были по-настоящему массовыми. Вынужденные в последние годы соблюдать строгий карантинный режим, бакинцы соскучились по многолюдным, жизнерадостным торжествам. И Новруз – день прихода весны – стал отличным для этого поводом. Праздничные мероприятия носили патриотический характер, и во всех приветственных выступлениях особо подчеркивалась роль Верховного Главнокомандующего и азербайджанской армии в достижении победы. Грандиозным концертом с участием популярных исполнителей и искрящемся фейерверком Новруз отметили в Наримановском районе столицы. Выступившие перед собравшимися на площади горожанами представители местной исполнительной власти особо отметили, что благодаря Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву и нашей героической армии уже второй год азербайджанский народ празднует Новруз с гордым чувством народа-победителя.

В Низаминском районе основные торжества развернулись в парке Гейдара Алиева. Кульминацией стал концерт с участием известных исполнителей и творческих коллективов, а также красочный фейерверк. Здесь в этот день тоже с благодарностью вспоминали, что традиция проводить Новруз на государственном и всенародном уровне связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Как известно, в советское время национальные праздники, в том числе Новруз, были под запретом. А теперь благодаря усилиям первого вице-президента Мехрибан Алиевой Новруз байрамы включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Праздничные гуляния в Ясамальском районе состоялись в парке Гусейна Джавида. Для жителей района был организован концерт, а также различные программы с участием танцевальных коллективов и традиционных персонажей Новруза. От души, целыми семьями и трудовыми коллективами отметили любимый праздник и в Насиминском районе Баку. В Гарадагском районе концертная программа была организована в поселке Локбатан. В мероприятиях приняли участие представители исполнительной власти района, депутаты парламента, члены семей шехидов и ветераны войны, общественность района.