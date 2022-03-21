Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:29

Пока весь мир обсуждает агрессию России в отношении Украины, на Ближнем Востоке происходит неслыханное и возмутительное для США – сирийский диктатор Башар Асад посетил с визитом ОАЭ. В последнее время Саудовская Аравия и Эмираты что-то совсем отбились от рук госдепартамента США. Эмираты так вообще покусились на святая святых – взялись за отмену международной изоляции Дамаска и возвращение Башара Асада в Лигу арабских государств.

Разумеется, ни о какой реабилитации сирийского диктатора за развязанную им гражданскую войну против населения собственной страны речь не идет. Максимальный прагматизм – и ничего более. Появился шанс ослабить зависимость Дамаска от Тегерана и Москвы, а также щелкнуть по носу Вашнгтон, и тем самым повысить свой авторитет в регионе – так почему бы его не использовать. Тем более, что эти желания Эмиратов сегодня в полной мере совпадают со стремлениями Башара Асада хэджировать те риски, которые сегодня возникли для его режима – с одной стороны, нет никаких гарантий, что Иран, после заключения сделки по ядерной программе не предпримет шаги, полностью делающие его тегеранской марионеткой. С другой – что Россия сократит свое присутствие в Сирии, поскольку в Кремле уже считают, что Хмеймим как база распространения влияния на Ближний Восток и Африку теперь становится обузой, на украинский фронт сил не хватает, что уж о Сирии теперь говорить. К тому же, все выгоды от присутствия России в Сирии для Москвы оказались весьма виртуальными. Как, собственно, почти полвека назад и предупреждал советский военный гений, маршал Николай Огарков, который был жестким и последовательным противником «погружения» в Сирию – но кто из нынешнего российского руководства читал его труды, они же и без того самые умные.