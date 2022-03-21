Асад не брат, а Брут для Москвы танго в Дубае - наше поле зрения
Пока весь мир обсуждает агрессию России в отношении Украины, на Ближнем Востоке происходит неслыханное и возмутительное для США – сирийский диктатор Башар Асад посетил с визитом ОАЭ.
В последнее время Саудовская Аравия и Эмираты что-то совсем отбились от рук госдепартамента США. Эмираты так вообще покусились на святая святых – взялись за отмену международной изоляции Дамаска и возвращение Башара Асада в Лигу арабских государств.
Разумеется, ни о какой реабилитации сирийского диктатора за развязанную им гражданскую войну против населения собственной страны речь не идет. Максимальный прагматизм – и ничего более. Появился шанс ослабить зависимость Дамаска от Тегерана и Москвы, а также щелкнуть по носу Вашнгтон, и тем самым повысить свой авторитет в регионе – так почему бы его не использовать.
Тем более, что эти желания Эмиратов сегодня в полной мере совпадают со стремлениями Башара Асада хэджировать те риски, которые сегодня возникли для его режима – с одной стороны, нет никаких гарантий, что Иран, после заключения сделки по ядерной программе не предпримет шаги, полностью делающие его тегеранской марионеткой.
С другой – что Россия сократит свое присутствие в Сирии, поскольку в Кремле уже считают, что Хмеймим как база распространения влияния на Ближний Восток и Африку теперь становится обузой, на украинский фронт сил не хватает, что уж о Сирии теперь говорить.
К тому же, все выгоды от присутствия России в Сирии для Москвы оказались весьма виртуальными. Как, собственно, почти полвека назад и предупреждал советский военный гений, маршал Николай Огарков, который был жестким и последовательным противником «погружения» в Сирию – но кто из нынешнего российского руководства читал его труды, они же и без того самые умные.
Вот Асад и решил – пора соскочить, тем более, что за это те же Эмираты предлагают очень неплохую цену. И пусть его продолжают использовать в качестве пугала для Байдена – деньги для его клана ведь не пахнут. Дают – бери.
Госдепартамент США назвал прием Асада в ОАЭ «крайне разочаровывающим» снова повторил, что они выступают против любых форм нормализации отношений с Дамаском – но, помилуйте, кто нынче слушает госдеп и воспринимает его заявления в качестве «красных линий». Кстати, самолеты из Дамаска в Шараджу теперь летают каждый день, а в Дубай - три раза в неделю.
Впрочем, в «сирийском танго» Эмиратов нет ничего приятного и для Москвы. Усилия Эмиратов по возвращению Башара Асада в международное сообщество – сначала в Лигу арабских государств, а дальше, как знать – они ведь не только про пощечину США. Они еще и про вопрос о том, останется ли место российскому влиянию в Сирии, добившейся международного снисхождения.
Танго «друга Башара» в одночасье показало Москве, чего стоят режимы, на поддержку которых она тратит миллиарды рублей, которые отнимает у российской экономики, а так же жизни своих граждан. Как только меняется геополитическая ситуация – все это друзья Москвы стайкой рыб устремляются к новым покровителям. Может, Москве стоит что-то в оценке своих критериях дружественных государств что-то поменять?