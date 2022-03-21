Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новыми ракетами после отправки тысяч переносных ракетных комплексов Javelin и ракет Stinger в Украину, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщили источники издания, в настоящее время между министерством обороны США и производителями существуют два препятствия, не позволяющие быстро увеличить производство ракет. По их данным, сотни небольших поставщиков работают над поиском необходимых для создания новых ракет компонентов, включая редкоземельные материалы и электрические компоненты, которые трудно быстро найти.

Компании, прежде чем начать инвестировать в повышение производственных мощностей, ждут, что будет обеспечено финансирование. Это вызвано опасениями, что инвестиции в редкоземельные материалы и производственный потенциал не окупятся.

По данным издания, руководство Пентагона также рассматривает возможность задействовать закон об оборонном производстве, чтобы ускорить пополнение запасов вооружения. Представитель Пентагона Джессика Максвелл заявила Politico, что в ведомстве пока не принимали решений на этот счет.