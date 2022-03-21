Лавров: ввод миротворцев НАТО в Украину приведет к столкновению с Россией

Если НАТО направит своих миротворцев в Украину, это приведет к прямому столкновению вооруженных сил России и Североатлантического альянса, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, во вторник Польша предложила на фоне вторжения России в Украину направить в эту страну миротворцев. Эту идею обсудят на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе завтра, 24 марта.

Сергей Лавров выразил надежду, что Польша «понимает, о чем ведет речь». «Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», - заявил российский министр.