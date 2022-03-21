Всё еще не найдены пропавшие в Лачине азербайджанские военнослужащие
Продолжаются поиски пропавших 4 марта на территории Лачинского района Азербайджана военнослужащих срочной военной службы рядового Фарида Аждар оглу Мамедова и рядового Фирдовси Маис оглу Абдуллаева, сообщили в Министерстве обороны страны.
Минобороны отмечает, что несмотря на неблагоприятные погодные условия в высокогорной и труднодоступной местности совместно с соответствующими государственными структурами поиски пропавших солдат продолжаются.