Баку советует Еревану не вмешиваться в дела Азербайджана

МИД Азербайджана опроверг обвинения Армении в связи с газоснабжением Карабаха.

Глава пресс-службы МИД страны Лейла Абдуллаева заявила, что МИД Армении пытается вмешиваться во внутренние дела Азербайджана в связи с участием международных организаций в мероприятии, проведенном несколько дней назад, а теперь уже предпринимает такие попытки и по другому вопросу.

«Армения продолжительное время демонстрирует неконструктивный подход, выдвигая безосновательные обвинения, что раскрывает истинные намерения этой страны. Мы рекомендуем Армении обеспечить выполнение своих обязательств, в том числе вывести остатки своих вооруженных сил из региона, и таким образом способствовать региональному миру и безопасности, а не выдвигать безосновательные и незаконные обвинения», - отметила она.