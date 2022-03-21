Кремль: Минобороны сообщит о потерях российских военных, когда посчитает нужным

Министерство обороны РФ предоставит дополнительную информацию о потерях российских военных при проведении «спецоперации» в Украине, когда посчитает целесообразным. Это прерогатива военного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Действительно, один раз была предоставлена информация Министерства обороны. Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», - сказал Песков, его слова приводит ТАСС.

Отметим, что в начале марта Минобороны России в первый и пока последний раз отчиталось о потерях в войне в Украине: в начале марта Игорь Конашенков сообщил о том, что 498 российских военных погибли, еще 1597 были ранены.