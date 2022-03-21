Кремль: Российские солдаты в Украине не стреляют в гражданских, не насилуют женщин

В Москве не доверяют заявлениям Киева о гибели жителей Украины под российскими обстрелами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Вооруженные силы РФ не воюют с мирным населением, передает Интерфакс.

"Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским и, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь - и это массовые случаи - по гражданским лицам", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Генпрокуратуры Украины о гибели украинских граждан, в том числе детей, в результате ударов российской армии.

При этом Песков назвал ложью сообщения украинской стороны об изнасиловании жительницы Украины российским военнослужащим: "Информации про изнасилование женщины - не верим вообще. Это ложь".

Песков заявил, что российские военные не стреляют по мирным жителям на Украине, пока "гражданские не берут оружие и не целятся в наших военных".