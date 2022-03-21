Лавров признал, что Москва не ожидала заморозки резервов Центробанка

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не прогнозировал арест Западом активов Центробанка России. Об этом министр сказал в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

«Когда резервы Центрального банка (заморозили - ред.), вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», - цитирует Лаврова «Коммерсант».

Отметим, что около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено из-за санкций, введенных Западом. 20 марта средства Центробанка на €22 млрд заблокировала Франция. Кроме того, Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков. Санкции привели к резкому падению рубля, доллар и евро обновили исторические максимумы.