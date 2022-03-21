Администрация Зеленского об исчезновении окружения Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал информацию об «исчезновении» министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова интересным информационным нюансом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника в Telegram.

«Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты - премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства», - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что только глава МИД РФ Сергей Лавров пытается доказать, что Россия не убивает жителей Украины, а также в публичном пространстве фигурируют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и российские пропагандисты.

Ранее российские СМИ, в частности «Медиазона» и «Агентство», заявили о пропаже Шойгу из публичного пространства, в котором он не появлялся с 11 марта. В окружении Шойгу предполагают, что он нездоров — проблемы с сердцем, сказал «Агентству» знакомый министра. 18 марта Шойгу упоминался в сообщении на сайте Кремля, где говорилось, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза «ход спецоперации в Украине». На заседании якобы присутствовал в том числе Шойгу. Однако видео и фотографии с совещания не публиковались. В тот же день на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. Отмечалось, что событие произошло «сегодня», однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта, пишет «Агентство».