Взрывы в Киеве
В Киеве вновь раздалось несколько мощных взрывов, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что в ряде районов города прозвучала воздушная тревога.
В Киеве вновь раздалось несколько мощных взрывов, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что в ряде районов города прозвучала воздушная тревога.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.