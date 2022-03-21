Россияне попали в окружение
Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и поселок Гостомель под Киевом, сообщили в Бучанском городском совете в Facebook
"Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины (административные елиницы в Украине - ред.) остаются под постоянным обстрелом россиян, в Дмировской – передвижение противника, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.