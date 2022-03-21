Кремль: Путин пока не получал разъяснений об участии срочников в «спецоперации» в Украине

Президент России Владимир Путин пока не получал разъяснение от Главной военной прокуратуры (ГВП), почему военнослужащие срочной службы оказались задействованы в военной «спецоперации» в Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пока никакой информации и правовой оценки из ГВП на имя Путина не поступало.

«С другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени», – отметил Песков, отвечая на вопрос о том, выявлены ли новые факты присутствия в Украине российских срочников.