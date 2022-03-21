Герой России Стрелков: Если так пойдёт, у нас личного состава не останется

Говоря о Донецкой области, Стрелков отмечает «тяжелые бои в Мариуполе, в районе Угледара (на вчерашний вечер не взят, вопреки официальным сообщениям), в Марьинке и вокруг нее, в районе Верхнеторецкого, в агломерации Северодонецк-Лисичанск, в районе Изюма и самом городе. За вчерашний день фронт противника (имеет в виду украинских военных – ред. ) нигде не был прорван или существенно отодвинут».

Российский полевой командир, создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) в своем Telegram-канале рассказал, что сейчас происходит в разных частях Украины в ходе боевых действий.

Стрелков утверждает, что «ВС ДНР везде понемногу продвигаются, однако и ВСУ регулярно контратакует. И если так все пойдет дальше – к середине апреля кадровых ВС ДНР просто не останется физически...»

При этом Стрелков не знает, понимают ли это в российском командовании, «продолжающем бросать донецкую пехоту в лобовые атаки изо дня в день. Противник тоже несет очень тяжелые потери, но и мобилизационный резерв у него гораздо более значительный – больше в разы».

По словам полевого командира, «в имперское и в советское время мобилизованные военнослужащие перед отправкой на фронт проходили хотя бы минимальную подготовку в учебно-запасных частях. А танкисты, артиллеристы, саперы и связисты... приходили на фронт уже обученными своей военной профессии в достаточной степени... О создании такого рода частей и подразделений в ЛДНР мне ничего не известно. А война – надолго. И если пехотинца можно еще бросать в бой в надежде, что «сам всему за пару дней научится, если уцелеет», то кого будут сажать за рычаги боевых машин, когда выбьют всех стариков» - мне не понятно. Тем более что через границу ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ РФ НЕ ПРОПУСКАЮТ».

Стрелков говорит об «упорных боях под Николаевым и южнее Кривого Рога... Судя по отсутствию победных реляций – особых успехов российские войска там не имеют. Такая же картина – под Киевом». Отмечает он и «бои и стычки от Чернигова до Харькова...», повторив, что линия фронта не изменилась.

Стрелков предполагает, что в «ближайшие несколько недель будет открыт новый фронт западнее Киева». Свидетельством этого он называет «лихорадочную подготовку поляками своего «экспедиционного корпуса» для участия в боевых действиях в Западной Украине».

Донецкий сепаратист утверждает, что он предупреждал с самого начала о возможности такого шага со стороны «дорогих западных партнеров» в случае, если ВС РФ не удастся достичь решающих успехов за первые недели «специальной операции». Вмешаются ли поляки в войну или нет – станет известно скоро..

Стрелков не исключает, что «в недрах Министерства обороны вынашиваются совершенно другие планы, нежели одержать победу. Либо там... продолжают тешить себя (и не только себя, но и «верховного») иллюзиями о том, что вот-вот и враг побежит, самолеты и ракеты сделают своё дело и напрягаться сверх теперешнего не придется».