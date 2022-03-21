В Харьковской области сбили еще два российских самолета

Сегодня, 23 марта, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два российских самолета. Цели были поражены в Харьковской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

"Юго-восточный регион Харьковской области становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении противник теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички россиян, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.