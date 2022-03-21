Чубайс ушел с поста спецпредставителя Путина и уехал из России

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Источники утверждают, что Чубайс уехал из России, объяснив свои действия несогласием с войной в Украине, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после вторжения в Украину.

Антолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию «Роснано». После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.

На прошлой неделе Аркадий Дворкович, который в 2012-2018 годах был вице-премьером российского правительства, ушел с поста председателя фонда «Сколково».