Беларусь сокращает украинское диппредставительство и закрывает консульство в Бресте, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

Он отметил, что Беларусь с 2020 года фиксирует недружественные действия со стороны Украины. "Дошло до того, что украинские власти начали прямо и косвенно вмешиваться в наши внутренние дела, поставили на некую паузу контакты между государствами, еще в 2021 году на высоком официальном уровне назвали Беларусь вражеской страной. За этими заявлениями украинской стороны следовал ряд деструктивных действий, в частности в рамках незаконной авиаблокады руководство Украины единственное из всех присоединившихся стран не разрешило пролет через свою территорию даже гуманитарных рейсов с белорусскими гражданами", - цитирует Глаза Sputnik Беларусь.

Представитель МИД также добавил, что Беларусь за все времена не предприняла в свою очередь ни одного недружественного шага в отношении Украины. "На этом фоне нам было также известно о действиях ряда сотрудников посольства и генерального консульства Украины в Беларуси, несовместимых с дипломатическим статусом, активность этой деятельности нарастала", - сказал представитель МИД.