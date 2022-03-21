Абрамович может купить турецкий футбольный клуб CNN Turk
Попавший под западные санкции российский бизнесмен Роман Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб «Гёзтепе», сообщает CNN Turk со ссылкой на источник.
По данным источника, бизнесмен ведет переговоры с владельцем клуба Мехметом Сепилом.
Отмечается, что в ближайшее время должна состояться личная встреча Абрамовича и Сепила.
Напомним, что 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.