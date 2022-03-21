И Араз Агаларов пошел на дно

Агаларов в марте направил письмо в правительство РФ, где рассказал о возникших в последние недели проблемах ритейла, сообщил источник Интерфакса в одном из профильных ведомств.

Выход иностранных компаний с российского розничного рынка на фоне войны в Украине сильно ударил по торговым центрам: они не только занимали до 3/4 площадей, но и генерировали покупательский трафик; бизнесу для выживания нужны отсрочки по налогам и кредитам, считает глава группы "Крокус" Араз Агаларов.

"Крокус" - крупный игрок российского рынка торговой и коммерческой недвижимости (сети гипермаркетов "Твой дом", ТРЦ "Вегас"), а также выставочного бизнеса ("Крокус Экспо"). Группа уже столкнулась с "тяжелыми последствиями беспрецедентного международного давления" на экономику РФ, отмечается в письме бизнесмена.

"В связи с быстро меняющейся структурой потребления домохозяйств резко падает рентабельность ритейла. Импорт товаров широкого потребления свернут. Уход с рынка или приостановка деятельности в РФ иностранных брендов обрушили арендный бизнес торговых центров. Их доля в структуре арендаторов составляет от 45% до 75% и большинство из них являются "якорными", то есть трафикообразующими", - цитирует источник письмо Агаларова.

Отказ большинства иностранных экспонентов от участия в выставках, замораживание российскими компаниями маркетинговых расходов и уход с отечественного рынка международных выставочных операторов грозит выставочной индустрии РФ переходом в состояние коллапса, предупреждает глава "Крокуса".

От государства, по его мнению, в этой ситуации нужны экстраординарные меры, "чтобы избежать тотального дефицита и неконтролируемого роста цен". В частности, Агаларов предлагает обдумать освобождение бизнеса, специализирующегося на импорте, производстве товаров и оказании услуг для внутреннего рынка, от уплаты всех налогов и сборов сроком на полгода. На те же 6 месяцев Агаларов предлагает сдвинуть сроки выплат по кредитам в российских банках.

Кроме того, он считает необходимым освободить от уплаты таможенных пошлин, сборов и НДС ввозимые в РФ товары из специального временного списка товаров первой необходимости и неотложного спроса, утверждаемого правительством.