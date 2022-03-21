Путин заявил, что Запад перечеркнул доверие к своим валютам

Своим совместным решением о заморозке международных активов нашей страны США и страны Евросоюза фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, перечеркнув доверие к своим валютам, заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании с правительством.

«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам», - цитирует российского лидера ТАСС.

Глава государства отметил, что и «Соединенные Штаты Америки и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией»: «И теперь в мире каждый знает - так-то подозревали, а теперь знает каждый, - что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены».