Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:31

В эти дни внимание мирового экспертного сообщества приковано к боевым действиям в Украине, вооруженные силы которой успешно отражают наступление российской армии, нанося противнику колоссальные потери. Украинские военные, вооруженные противотанковыми системами и беспилотниками Bayraktar, уже отчитались об уничтожении свыше 1 500 единиц российской военной техники. Важная деталь: по сути, полная беспомощность российских танков перед современными системами вооружений, которыми оснащена армия Украины, положила начало спору военных экспертов и аналитиков о том, нужны ли вообще танки в современных войнах.

Впервые появившись на полях сражений Первой мировой войны, эти грозные боевые машины предназначались, главным образом, для прорыва оборонительных укреплений противника и уменьшения потерь в живой силе. Теперь же, из-за появления высокоточных противотанковых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), этот, да и другие виды бронетехники стали слишком уязвимыми. В этой связи военный обозреватель газеты The Washington Post напоминает в аналитической статье, что первый успешный опыт боевого применения беспилотников Bayraktar продемонстрировала в ходе 44-дневной войны в Карабахе армия Азербайджана, уничтожавшая ударными БПЛА оборонительные укрепления, технику и командные пункты противника, располагавшиеся за много километров от линии фронта. The Washington Post пишет, что, благодаря применению современных видов вооружения, Азербайджану в считанные недели удалось уничтожить 47 процентов военной техники Армении. Здесь следует обратить внимание на техническую неточность авторитетного американского издания, поскольку на самом деле в ходе 44-дневной войны было уничтожено до 80 процентов военной техники противника.

Боевой опыт азербайджанской армии, переосмыслившей стратегию военного искусства и ставшей, по сути, пионером в сфере массового боевого применения ударных беспилотников, не только включен в учебные программы ведущих военных академий мира, но и вынудил многие страны пересмотреть свою военную доктрину и включить в нее применение БПЛА. В частности, свой выбор в пользу беспилотников уже сделала Германия, запустившая серийное производство собственных БПЛА. Что же касается БПЛА Bayraktar, то он превратился в мировой бренд Турции, символизирующий современное, качественное и высокоэффективное вооружение. В настоящее время десятки стран ждут своей очереди, чтобы приобрести турецкие чудо-машины. По различным источникам, «Байрактары» уже активно применялись армией Марокко в борьбе с сепаратистами в Западной Сахаре, властями Эфиопии для подавления сил мятежников, а теперь и украинской армией, отражающей вторжение России. Правда, по признанию советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, применение армией Украины турецких БПЛА носит, скорее, точечный характер. Известно, что с помощью «Байрактаров» украинцам удалось уничтожить порядка 50 единиц российской военной техники. Впрочем, вопрос тут не в количестве БПЛА, которое у украинцев ограничено, а в их качестве. По словам Арестовича, украинская армия использует турецкие ударные беспилотники только по исключительно важным целям противника.