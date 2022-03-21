Российские войска уничтожили музей Куинджи в Мариуполе

Здание Художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров, было уничтожено в ходе обстрела со стороны российских войск, сообщили в Мариупольском городском совете.

По словам председателя Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было - там оставались лишь копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова. Вместе с тем в здании хранились оригиналы работ украинских художников Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба сейчас неизвестна.

Фонд музея насчитывал примерно две тысячи экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.