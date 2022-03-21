Канцлер Германии назвал войну в Украине преступлением

"Мы все едины в том, что эта война нарушает все правила. Она является преступлением. Это война Путина", - сказал Шольц в интервью изданию Zeit, отвечая на вопрос, считает ли он, как и Байден, что Путин является "военным преступником", пишет РИА Новости.

В интервью Шольц также сообщил о готовности к новым санкциям против России, но вновь заявил, что Германия не может моментально отказаться от импорта российских энергоносителей.

На вопрос, возможны ли новые санкции в случае применения Россией химоружия на Украине, Шольц отметил, что обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с Путиным. "Я в прямом разговоре с президентом Путиным предостерег его от того, чтобы использовать биологическое или химическое оружие. Российские утверждения, что Украина разрабатывала химическое и биологическое оружие или что США хотели применять такое оружие на Украине, что не соответствует действительности, показались мне скрытой угрозой, что Путин обдумывает применение такого оружия. Поэтому мне было важно ему четко и прямо сказать: это было бы неприемлемо и непростительно. Никто не должен даже думать об этом (применении химического или биологического оружия)", - заявил канцлер Германии.