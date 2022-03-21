Фирдовси Умудов о встрече Ильхама Алиева с борцами и первом спортивном мероприятии в Суговушане

Отдел спорта 18:03

Глава спортивного отдела Спортивного олимпийского центра «Серхедчи», президент волейбольного клуба «Серхедчи», заслуженный тренер Азербайджана полковник-лейтенант Фирдовси Умудов высказал свое мнение относительно знакового спортивного события – старта учебно-тренировочного сбора по гребле на освобожденных территориях в Суговушане. Известный специалист по вольной борьбе также особо отметил недавнюю встречу президента Ильхама Алиева с борцами, успешно выступившими на молодежном чемпионате Европы, и коснулся развития спорта в Азербайджане в целом.

«Спорт – одна из приоритетных сфер азербайджанского государства, - цитирует Ф.Умудова АзерТАдж. - В нашей динамично развивающейся стране интерес к спорту приобрел массовый характер. Наши спортсмены неслучайно побеждают на самых крупных соревнованиях, поднимая флаг Азербайджана, и будут делать это и в дальнейшем. Если посмотреть на страны, добивающиеся больших успехов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, то мы увидим там развитые государства. И Азербайджан среди них. Это очень важный показатель. Созданная в нашей стране серьезная спортивная инфраструктура, организация подготовки спортсменов и проведения учебно-тренировочных сборов, а также материальная база имеют очень большое значение. Сегодня во всех регионах Азербайджана созданы прекрасные условия для занятий спортом, и работа в этом направлении продолжается. Есть опытные специалисты во всех сферах. Глава государства подчеркнул, что спорт должен развиваться и на освобожденных территориях. В планах есть строительство там стадионов, спорткомплексов и других спортивных объектов.

В ходе поездки в поселок Суговушан Ильхам Алиев дал свои указания по поводу развития спорта в освобожденных районах. Хочется особо отметить то, что визит президента и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Суговушан запомнился также проведением важного спортивного мероприятия на освобожденных землях. В Суговушане было объявлено о начале учебно-тренировочного сбора по гребле, что стало первым шагом по восстановлению спортивного потенциала на этих территориях». Фирдовси Умудов, признававшийся в 2012 году лучшим тренером мира по борьбе, коснулся и встречи Ильхама Алиева с борцами сборной Азербайджана U-23, успешно выступившими на чемпионате Европы в Болгарии. «Это еще одно свидетельство той заботы и поддержки, которые оказываются спорту в нашей стране. Мы с гордостью слушали слова президента, который на встрече сказал спортсменам, что они представляют страну-победительницу и так будет всегда, потому что мы освободили Карабах от врага и наша победа навсегда. Мы должны гордиться Азербайджаном, нашим флагом, государством. То, что глава государства принимает спортсменов, добившихся большого успеха на международных соревнованиях, очень сильно вдохновляет спортсменов. И мы можем сказать, что в Азербайджане и в дальнейшем спорт будет развиваться. Уверенность, которую подарила нашим спортсменам, победа в Отечественной войне, придает им еще больше сил и является новыми стимулами. Мы уверены, что наши спортивные результаты будут еще лучше и выше».