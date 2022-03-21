Цена нефти превысила $120 за баррель

Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост уже до 4%, рынки продолжают оценивать перспективы поставок и ожидать статистику из США по запасам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:20 мск (17:20 по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на Brent росла на 4,07%, до $120,18 за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,97%, до $113,61.

Как сообщает "Прайм", инвесторы продолжают оценивать новости, касающиеся поставок, в том числе о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Трейдеры также оценивают статистику Американского института нефти (API) о запасах в США за прошлую неделю. Согласно данным института, запасы в стране за неделю по 18 марта упали на 4,3 млн баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду. Аналитики полагают, что коммерческие запасы в стране выросли на 0,1 млн баррелей.