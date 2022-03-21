НАТО не отправит войска в Украину, но будет помогать

НАТО несет ответственность за то, чтобы война не вышла за пределы Украины, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По словам Столтенберга, лидеры стран НАТО должны будут согласовать решение об отправке четырех основных боевых групп альянса в Восточную Европу - Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Он отметил, что это станет частью плана по значительному долгосрочному увеличению присутствия НАТО в регионе - нынешнее количество боевых групп удвоится.

При этом генсек НАТО снова подчеркнул, что альянс не будет вводить войска в Украину: "Чрезвычайно важно оказывать поддержку Украине, и мы не остаемся в стороне. Но в то же время чрезвычайно важно, чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией".

Столтенберг также предостерег Россию, указав, что в случае ядерной войны победителя не будет и ее не стоит развязывать ни при каких обстоятельствах.